Силы ПВО сбили над Севастополем воздушную цель
Силы противовоздушной обороны предотвратили атаку на Севастополь с воздуха вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, «одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны».
Информации о последствиях пока нет.
Ранее губернатор сообщал об опасности атаки на город и окрестности с воздуха.
Объявленная в этот раз тревога продлилась 12 минут.
Крым и Севастополь регулярно подвергаются ракетным атакам со стороны ВСУ.
23 июня полуостров был атакован пятью американскими ракетами ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 были ранены.
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