Силы ПВО сбили над Севастополем воздушную цель

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны предотвратили атаку на Севастополь с воздуха вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, «одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны».

Информации о последствиях пока нет.

Ранее губернатор сообщал об опасности атаки на город и окрестности с воздуха.

Объявленная в этот раз тревога продлилась 12 минут.

Крым и Севастополь регулярно подвергаются ракетным атакам со стороны ВСУ.

23 июня полуостров был атакован пятью американскими ракетами ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 были ранены.