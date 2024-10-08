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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили над Севастополем воздушную цель

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны предотвратили атаку на Севастополь с воздуха вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, «одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны».

Информации о последствиях пока нет.

Ранее губернатор сообщал об опасности атаки на город и окрестности с воздуха.

Воздушная тревога в Севастополе продлилась 12 минут
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Объявленная в этот раз тревога продлилась 12 минут.

Крым и Севастополь регулярно подвергаются ракетным атакам со стороны ВСУ.

23 июня полуостров был атакован пятью американскими ракетами ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 были ранены.

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Севастополь Михаил Развожаев ПВО
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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