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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили два беспилотника

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Военная операция на Украине

В Брянской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о четырех дронах «неустановленного типа», которые «подавили» средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) севернее Каменска-Шахтинского. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений не было.

Прошлой ночью над Брянской областью сбили девять беспилотников. Всего, по данным Минобороны, за ту ночь над Россией сбили 92 украинских беспилотника, 47 из них — над Краснодарским краем.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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