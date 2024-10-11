В Брянской области сбили два беспилотника
В Брянской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о четырех дронах «неустановленного типа», которые «подавили» средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) севернее Каменска-Шахтинского. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений не было.
Прошлой ночью над Брянской областью сбили девять беспилотников. Всего, по данным Минобороны, за ту ночь над Россией сбили 92 украинских беспилотника, 47 из них — над Краснодарским краем.
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