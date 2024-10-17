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Военная операция на Украине ,  
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В Хакасии пропали флаги с могил участников спецоперации

МВД Хакасии: с могил участников спецоперации пропали флаги
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александра Погиба / Global Look Press
Фото: Александра Погиба / Global Look Press

Полиция Хакасии проводит проверку после повреждения нескольких флагштоков на могилах участников военной спецоперации на кладбище в Черногорске, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полиции добавили, что на некоторых захоронениях также пропали флаги. Проведение проверки поставлено на контроль руководства МВД региона.

По данным ТАСС, флаги были обнаружены возле кладбища.

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МВД Хакасия военные могилы
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