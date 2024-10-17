В Хакасии пропали флаги с могил участников спецоперации

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Полиция Хакасии проводит проверку после повреждения нескольких флагштоков на могилах участников военной спецоперации на кладбище в Черногорске, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полиции добавили, что на некоторых захоронениях также пропали флаги. Проведение проверки поставлено на контроль руководства МВД региона.

По данным ТАСС, флаги были обнаружены возле кладбища.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года — 5937 человек.

Президент Владимир Путин в сентябре 2024 года заявил, что масштабы потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) наводят на мысль о том, что руководство Киева не думает о своем народе и ведет себя как инопланетяне или иностранцы. По его словам, ВСУ несут «потери колоссальные» и в людях, и в технике.