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Военная операция на Украине ,  
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Путин: «Складывается впечатление, что Украиной управляют «инопланетяне»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ВЭФ-2024

Путин: «Складывается впечатление, что Украиной управляют «инопланетяне»
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Масштабы потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) наводят на мысль о том, что руководство Киева не думает о своем народе и ведет себя как инопланетяне или иностранцы. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто [о людях]», — сказал российский президент.

Он напомнил, что в ВСУ «потери колоссальные» и в людях, и в технике.

Путин заявил об очень больших потерях ВСУ в приграничье
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

За все время боевых действий на курском направлении, которые начались 6 августа, ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в зоне военных действий на этом направлении российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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