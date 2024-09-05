Путин: «Складывается впечатление, что Украиной управляют «инопланетяне»

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Масштабы потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) наводят на мысль о том, что руководство Киева не думает о своем народе и ведет себя как инопланетяне или иностранцы. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто [о людях]», — сказал российский президент.

Он напомнил, что в ВСУ «потери колоссальные» и в людях, и в технике.

За все время боевых действий на курском направлении, которые начались 6 августа, ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в зоне военных действий на этом направлении российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника.