Спасенного в Охотском море перевели из реанимации в гастроэнтерологию

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Спасенного в Охотском море туриста Михаила Пичугина перевели из реанимационного отделения в гастроэнтерологическое, сообщил министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько со ссылкой на главного врача Магаданской областной больницы Юрия Леднева.

По его информации, лечением Пичугина занимается заведующий отделением. Пациент получает питание уже не только с помощью капельниц, но и в обычном виде.

Накануне министр сообщил, что состояние Пичугина ближе к удовлетворительному и стабильно, угрозы для жизни нет. Пациент также прошел обследование, с ним работают клинические психологи.

В начале августа Пичугин, его брат и 15-летний племянник на лодке отправились к Шантарским островам с Сахалина. По дороге они попали в сильный шторм и сбились с курса.

Запасов еды у туристов было лишь на две недели. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер Илья, затем через десять дней умер Сергей. Михаил смог продержаться в море 67 дней, он пил дождевую воду и грелся в спальнике. Когда мужчину нашли спасатели, тот был без сил и очень истощен. Он потерял 50 кг за время плавания.

По факту произошедшего Восточное межрегиональное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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