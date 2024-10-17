В Омске задержали 18-летнего администратора украинских телеграм-каналов

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Омска за ведение украинских телеграм-каналов, сообщила РБК официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По имеющимся у силовиков сведениям, 18-летний мужчина администрировал украинские телеграм-каналы, которые пропагандировали деятельность террористических организаций.

«Задержанный публично призывал пользователей к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан Российской Федерации, а также занимался сбором денежных средств для финансирования Вооруженных сил Украины», — отметила Руснак.

В частности, силовики смогли зафиксировать переводы денег на банковские счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки. По адресу проживания молодого человека изъяли средства вычислительной техники и связи.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

15 октября сотрудники УФСБ по Псковской области задержали местного жителя за сотрудничество с разведкой Минобороны Украины. Молодой человек связывался через Telegram с представителем созданного украинским Главным управлением разведки общественного проекта. Организация вербовала россиян для совершения терактов.