В Омске задержали 18-летнего администратора украинских телеграм-каналов
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Омска за ведение украинских телеграм-каналов, сообщила РБК официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.
По имеющимся у силовиков сведениям, 18-летний мужчина администрировал украинские телеграм-каналы, которые пропагандировали деятельность террористических организаций.
«Задержанный публично призывал пользователей к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан Российской Федерации, а также занимался сбором денежных средств для финансирования Вооруженных сил Украины», — отметила Руснак.
В частности, силовики смогли зафиксировать переводы денег на банковские счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки. По адресу проживания молодого человека изъяли средства вычислительной техники и связи.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.
15 октября сотрудники УФСБ по Псковской области задержали местного жителя за сотрудничество с разведкой Минобороны Украины. Молодой человек связывался через Telegram с представителем созданного украинским Главным управлением разведки общественного проекта. Организация вербовала россиян для совершения терактов.
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