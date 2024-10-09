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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ пресекла попытку вербовки жителя Псковской области разведкой Украины

ФСБ: ГУР попыталась завербовать жителя Псковской области
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ пресекла попытку вербовки жителя Псковской области разведкой Украины
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Украинская разведка попыталась завербовать жителя Дновского района Псковской области, но сотрудники Управления ФСБ по региону сумели не допустить успеха этой коммуникации, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, в 2023 году мужчина сам связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который находится в введении Главного управления разведки (ГУР) страны. Житель Псковской области выразил готовность перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае своего командирования в зону проведения военной операции.

Таким образом, уточнили в ведомстве, он попытался совершить государственную измену в форме перехода на сторону противника. Однако фактически на сторону ВСУ он не перешел, ФСБ объявила россиянину официальное предостережение о недопустимо действий, создающих угрозу госизмены.

Как уточнило агентство, о проекте мужчине рассказала его мать. Ей также объявили аналогичное предостережение от ФСБ из-за ее намерений оказать финансовую помощь Украине.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию службы безопасности или ГУР пытаются совершить теракты или диверсии, либо выступить на стороне Украины в конфликте с Россией.

4 октября жителя Севастополя приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима по делу о госизмене. Игорь Копыла с января по апрель 2023 года снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, а затем передавал их Украине. Преступную деятельность подсудимого удалось пресечь в Севастополе.

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ГУР ФСБ Украина Псковская область ВСУ госизмена
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