ФСБ пресекла попытку вербовки жителя Псковской области разведкой Украины
Украинская разведка попыталась завербовать жителя Дновского района Псковской области, но сотрудники Управления ФСБ по региону сумели не допустить успеха этой коммуникации, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, в 2023 году мужчина сам связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который находится в введении Главного управления разведки (ГУР) страны. Житель Псковской области выразил готовность перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае своего командирования в зону проведения военной операции.
Таким образом, уточнили в ведомстве, он попытался совершить государственную измену в форме перехода на сторону противника. Однако фактически на сторону ВСУ он не перешел, ФСБ объявила россиянину официальное предостережение о недопустимо действий, создающих угрозу госизмены.
Как уточнило агентство, о проекте мужчине рассказала его мать. Ей также объявили аналогичное предостережение от ФСБ из-за ее намерений оказать финансовую помощь Украине.
ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию службы безопасности или ГУР пытаются совершить теракты или диверсии, либо выступить на стороне Украины в конфликте с Россией.
4 октября жителя Севастополя приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима по делу о госизмене. Игорь Копыла с января по апрель 2023 года снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, а затем передавал их Украине. Преступную деятельность подсудимого удалось пресечь в Севастополе.
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов