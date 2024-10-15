Жителя Псковской области задержали за передачу данных украинской разведке

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Сотрудники управления ФСБ по Псковской области задержали жителя Порховского района за сотрудничество с разведкой Минобороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Молодой человек связывался через Telegram с представителем созданного Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины общественного проекта. Организация вербовала россиян для совершения терактов.

«Обвиняемый передал представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории города Пскова», — сообщили в ФСБ.

Переданные украинской разведке данные могли быть использованы против безопасности России, отметили в ведомстве.

Следователи управления ФСБ по региону возбудили уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Максимальный срок по статье — до восьми лет лишения свободы.

В начале октября в ФСБ сообщили о попытке украинской разведки завербовать жителя Дновского района Псковской области. Мужчина сам связался с представителем проекта ГУР и выразил готовность перейти на сторону украинской армии.

На сторону ВСУ он не перешел, ФСБ объявила россиянину официальное предостережение о недопустимости действий, создающих угрозу госизмены. Кроме того, предупреждение вынесли матери молодого человека — женщина намеревалась оказать финансовую помощь Украине.