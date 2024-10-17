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Общество ,  
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В МВД сообщили результаты второго этапа операции «Нелегал-2024»

Московская полиция: из России вышлют более двух тысяч нелегальных мигрантов
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Более 2000 мигрантов выдворят из России по итогам длившегося неделю в Москве второго этапа операции «Нелегал-2024», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более двух тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В московской полиции уточнили, что уже вынесено 20 решений о депортации иностранных граждан, а 12 человек уже депортировали.

В рамках мероприятия ГУ МВД России по Москве выявило более 13 тыс. нарушений миграционного законодательства.

МВД анонсировало появление публичного реестра нелегалов в России
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Первый этап операции «Нелегал-2024» длился с 3 по 9 июня в Подмосковье. В результате него было пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции, вынесено более 1,5 тыс. решений о выдворении и возбуждено 413 уголовных дел.

МВД анонсировало появление публичного реестра нелегальных мигрантов в России. С 5 марта 2025 года на сайте МВД появится публичный реестр контролируемых лиц — иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в стране прекращены.

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