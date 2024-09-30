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МВД анонсировало появление публичного реестра нелегалов в России

МВД раскрыло детали проекта реестра нелегальных мигрантов в России. Он будет доступен всем гражданам, но узнать из него персональные данные нелегала будет нельзя — только его статус
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

С 5 марта 2025 года на сайте МВД появится публичный реестр контролируемых лиц — иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в стране прекращены, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Ранее о разработке соответствующего реестра сообщили «Ведомости».

С помощью реестра любой желающий по запросу сможет проверить наличие или отсутствие в реестре сведений об иностранном гражданине. Однако персональные данные мигранта — фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, серия и номер удостоверяющего личность документа — будут скрыты. То есть публично отображаться будут только данные о том, есть ли гражданин в реестре или нет.

Данные в реестре будут обновляться в автоматическом режиме каждые 24 часа. Оператор системы (МВД) в течение пяти лет будет хранить историю обработанных запросов.

29 августа МВД сообщило, что в России находятся 630 тыс. нелегальных мигрантов. На легальных основаниях в России в прошлом году находилось порядка 3,5 млн иностранных граждан, приехавших по трудовым основаниям. Большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Вопросы ужесточения миграционной политики активно обсуждаются властями с марта этого года после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек. Исполнителями теракта были граждане Таджикистана.

Законопроекты об ужесточении контроля над мигрантами в Думу внесла в конце апреля группа депутатов от всех пяти фракций. Один законопроект вносит изменения в несколько федеральных законов, в том числе касающихся правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России, другой — в КоАП. Данные тех, кто подпадет под режим высылки, будут содержаться в специальном реестре контролируемых лиц. Со дня размещения сведений в реестре иностранец будет считаться уведомленным об этом.

Законопроект предусматривает возможность для мигранта выйти из режима высылки. Это будет происходить в нескольких случаях: после выезда из России; урегулирования правового положения в стране; отмены решения, послужившего основанием для введения режима высылки; смерти иностранца.

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