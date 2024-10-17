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В Москве появятся 12 новых станций метро к 2027 году

Собянин: в 2025–2027 годах в Москве откроют 12 станций и два электродепо метро
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Москве к 2027 году появится еще 12 станций метро, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В 2025–2027 годах планируем ввести 28,4 км линий, 12 станций и два электродепо метро», — сообщил он. Мэр Москвы добавил, что строительство новых станций продолжится на Троицкой линии — четыре из них появятся на участке «ЗИЛ» — «Новаторская», также в столице построят новую Рублево-Архангельскую ветку. На ней будет восемь станций от участка «Шелепиха» до «Ильинской».

Также продолжится строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии, добавил Собянин.

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7 сентября в Москве открыли первый участок новой линии метро с четырьмя станциями. Длина первого участка Троицкой линии метро составляет 8,3 км, на данной ветке открыты станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Троицкая линия стала 16-й веткой Московского метрополитена.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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