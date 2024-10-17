В Москве появятся 12 новых станций метро к 2027 году
В Москве к 2027 году появится еще 12 станций метро, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«В 2025–2027 годах планируем ввести 28,4 км линий, 12 станций и два электродепо метро», — сообщил он. Мэр Москвы добавил, что строительство новых станций продолжится на Троицкой линии — четыре из них появятся на участке «ЗИЛ» — «Новаторская», также в столице построят новую Рублево-Архангельскую ветку. На ней будет восемь станций от участка «Шелепиха» до «Ильинской».
Также продолжится строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии, добавил Собянин.
7 сентября в Москве открыли первый участок новой линии метро с четырьмя станциями. Длина первого участка Троицкой линии метро составляет 8,3 км, на данной ветке открыты станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Троицкая линия стала 16-й веткой Московского метрополитена.
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