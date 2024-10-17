Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

Наибольшая разница в стоимости 1 кв. м. жилья у метро и в среднем по городу выявлена в Санкт-Петербурге (53%): около станции он стоит 352 тыс. руб. В Москве стоимость 1 кв. м. в 10 минутах от метро – 509,5 тыс. руб.

В сентябре 2024 года квадратный метр жилья в 10 минутах ходьбы от метро в одном из семи российских городов, где оно есть, в среднем стоил 249,7 тыс. руб. Это на 28% дороже, чем в этих же городах в среднем, следует из подсчетов на данных раздела «Недвижимость» в 2ГИС (есть у РБК).

Исследование проводилось на основе данных слоя недвижимости 2ГИС, представленных на 8-23 сентября 2023 года.

Самая существенная разница между стоимостью жилья у метро и в среднем по городу, выявлена в Санкт-Петербурге: там квадратный метр в пешей доступности от метро стоит на 53% дороже (352 тыс. руб.). Средняя цена той же площади в жилом помещении в городе – 229,8 тыс. руб.

В Москве разница между средней ценой 1 кв. м. жилья по городу (350,8 тыс. руб.) и у метро (509,5 тыс. руб) составляет 45%.

Третье место в этом контексте занимает Новосибирск – там 1 кв. м. жилья у метро стоит в среднем 226 тыс. руб. или на 42% дороже, чем в среднем по городу (158,5 тыс. руб.).

В Казани 1 кв. м. жилья в 10 минутах ходьбы от метро стоит 223,8 тыс. руб. (187,5 в среднем по городу). Разница составляет 19,3%;

В Екатеринбурге – 161,2 тыс. руб. и 137 тыс. руб. соответственно (разница – 18%).

В Самаре – 122,6 тыс. руб. против 120,5 тыс. руб. (разница – 2%);

В Нижнем Новгороде, где также есть свой метрополитен, жилье у метро стоит дешевле (153,6 тыс. руб.), чем в среднем по городу (177,9 тыс. руб.), следует из данных сервиса (разница – 13,6%).

Наибольшей долей квартир в пешей доступности от метро располагает Москва (22,7%). Следом идет Новосибирск (13,9%), за ним – Санкт-Петербург (12,3%).

В Москве наименее дорогие квартиры в 10 минутах ходьбы от метро можно найти в удаленных от центра районах, например, возле станций «Тульская», «Автозаводская», «Ленинский проспект», «Университет», «Ломоносовский проспект», следует из данных сервиса. Самые дорогие продаются у станций «Воронцовская», «Калужская», «Кунцевская», «Октябрьское поле», «Волгоградский проспект».

В Петербурге самые дорогие квартиры в 10 минутах ходьбы от метро находятся возле центральных станций «Петроградская», «Чкаловская», «Достоевская» и «Маяковская», а самые дешевые — у отдаленных, таких, как «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки», «Пролетарская», «Гражданский проспект», «Академическая».