Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро
В сентябре 2024 года квадратный метр жилья в 10 минутах ходьбы от метро в одном из семи российских городов, где оно есть, в среднем стоил 249,7 тыс. руб. Это на 28% дороже, чем в этих же городах в среднем, следует из подсчетов на данных раздела «Недвижимость» в 2ГИС (есть у РБК).
Исследование проводилось на основе данных слоя недвижимости 2ГИС, представленных на 8-23 сентября 2023 года.
Самая существенная разница между стоимостью жилья у метро и в среднем по городу, выявлена в Санкт-Петербурге: там квадратный метр в пешей доступности от метро стоит на 53% дороже (352 тыс. руб.). Средняя цена той же площади в жилом помещении в городе – 229,8 тыс. руб.
В Москве разница между средней ценой 1 кв. м. жилья по городу (350,8 тыс. руб.) и у метро (509,5 тыс. руб) составляет 45%.
Третье место в этом контексте занимает Новосибирск – там 1 кв. м. жилья у метро стоит в среднем 226 тыс. руб. или на 42% дороже, чем в среднем по городу (158,5 тыс. руб.).
- В Казани 1 кв. м. жилья в 10 минутах ходьбы от метро стоит 223,8 тыс. руб. (187,5 в среднем по городу). Разница составляет 19,3%;
- В Екатеринбурге – 161,2 тыс. руб. и 137 тыс. руб. соответственно (разница – 18%).
- В Самаре – 122,6 тыс. руб. против 120,5 тыс. руб. (разница – 2%);
В Нижнем Новгороде, где также есть свой метрополитен, жилье у метро стоит дешевле (153,6 тыс. руб.), чем в среднем по городу (177,9 тыс. руб.), следует из данных сервиса (разница – 13,6%).
Наибольшей долей квартир в пешей доступности от метро располагает Москва (22,7%). Следом идет Новосибирск (13,9%), за ним – Санкт-Петербург (12,3%).
В Москве наименее дорогие квартиры в 10 минутах ходьбы от метро можно найти в удаленных от центра районах, например, возле станций «Тульская», «Автозаводская», «Ленинский проспект», «Университет», «Ломоносовский проспект», следует из данных сервиса. Самые дорогие продаются у станций «Воронцовская», «Калужская», «Кунцевская», «Октябрьское поле», «Волгоградский проспект».
В Петербурге самые дорогие квартиры в 10 минутах ходьбы от метро находятся возле центральных станций «Петроградская», «Чкаловская», «Достоевская» и «Маяковская», а самые дешевые — у отдаленных, таких, как «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки», «Пролетарская», «Гражданский проспект», «Академическая».
Владимир Зеленский представил «план победы»
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом
Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя
Apple внезапно представила новый iPad mini
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине
Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного
Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов