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Политика ,  
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Белоруссия из «миролюбия» ввела безвиз для граждан 35 стран Европы

Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 35 стран Европы
Белоруссия распространила действие безвизового режима на 35 европейских стран. С 2022 года эти условия действовали для граждан Литвы, Латвии и Польши.
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

С 19 июля по 31 декабря 2024 года Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия», сообщили в МИДе республики.

Речь идет об Австрии, Андорре, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Ватикане, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Монако, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Как уточнили в ведомстве, безвизовый порядок въезда и выезда будет осуществляться через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска. Разрешенный срок пребывания в Белоруссии — 30 дней. «Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке на территорию Республики Беларусь, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через пункты пропуска в аэропортах», — отметили в пресс-службе Госпогранкомитета.

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Политика
Фото:Artur Reszko / EPA / ТАСС

В 2022 году Минск ввел безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши, эти условия сохранятся на текущий год.

Согласно данным белорусского МИДа, въезд в республику по общегражданским паспортам также возможен для граждан Азербайджана, Албании, Аргентины, Армении, Бразилии, Венесуэлы, Грузии, Израиля, Казахстана, Катара, КНР, Кубы, Киргизии, Молдавии, Монголии, Никарагуа, ОАЭ, России, Сент-Китса и Невиса, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Черногории и Эквадора. Гражданам Македонии для поездки в Белоруссию требовалось приглашение родственников, медицинского учреждения, ходатайство туристической компании. Безвизовый въезд также был возможен для посещения мест захоронений.

15 июля Госпогранкомитет сообщал о безвизовом посещении республики более 116 тыс. жителей ЕС с начала 2024 года, из них 50,5 тыс. — граждане Литвы, 31,2 тыс. граждан и 9,3 тыс. неграждан Латвии, 25,1 тыс. — граждан Польши. Всего с начала действия соответствующего режима, по данным ведомства, Белоруссию посетили 916,8 тыс. иностранцев.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Белоруссия безвизовый режим МИД Белоруссии Европа гражданство
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