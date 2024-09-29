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Желающих отметить Новый год в Белоруссии россиян стало больше

РСТ сообщил о росте спроса на осенние и новогодние туры в Белоруссию
Минск, Белоруссия
Минск, Белоруссия (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Вырос спрос россиян на новогодний отдых в Белоруссии, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустриии (РСТ). За год спрос на санатории и гостиницы в новогодние каникулы вырос на 23 и 28% соответственно.

«При этом самые востребованные туры на зимние каникулы — экскурсионные. На них приходится около 31% от всего объема бронирований экскурсионных туров на праздничные даты», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Кроме этого, вырос спрос на туры в Белоруссию и в осенний период. К концу сентября 2024 года бронирование санаториев увеличилось на 25%, а гостиниц Минска — на 72%, также на 55% вырос спрос на экскурсионные туры по республике.

Средняя продолжительность тура в санатории, как отмечает пресс-служба, составляет 10–12 дней.

По данным Белстата, в 2023 году Россия стала лидером по численности организованных туристов, посетивших Белоруссию, — 95% всех туристов являются россиянами. Так, за прошлый год республику посетили более 5 млн российских туристов.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

После начала военной операции на Украине ЕС, США и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Из-за этого прямое авиасообщение с ними было прервано.

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