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Военная операция на Украине ,  
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Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования

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Военная операция на Украине

Хорватская компания DOK-ING передала представителям Украины роботизированную систему разминирования MV-4 на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге. Об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на Минобороны.

В презентации, в ходе которой DOK-ING передала MV-4 Украине, принял участи вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич. Он подчеркнул важность инноваций и отечественного производства в укреплении национальной безопасности, говорится в сообщении.

По сообщению «РИА Новостей», Анушич вручил на форуме символические ключи от MV-4 замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.

DOK-ING с начала военной спецоперации уже отправила Киеву две роботизированные системы разминирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в материале. Кроме того, хорватская компания подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.

Япония передаст Украине четыре машины для разминирования
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В июле японские власти также пообещали предоставить Украине четыре машины для разминирования. В МИД Японии отметили, что процесс разминирования важен как для безопасности граждан, так и восстановления инфраструктуры. Перед поставкой сотрудники украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пройдут обучение. Ожидается, что оборудование передадут до конца года.

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