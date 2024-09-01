Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования
Хорватская компания DOK-ING передала представителям Украины роботизированную систему разминирования MV-4 на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге. Об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на Минобороны.
В презентации, в ходе которой DOK-ING передала MV-4 Украине, принял участи вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич. Он подчеркнул важность инноваций и отечественного производства в укреплении национальной безопасности, говорится в сообщении.
По сообщению «РИА Новостей», Анушич вручил на форуме символические ключи от MV-4 замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.
DOK-ING с начала военной спецоперации уже отправила Киеву две роботизированные системы разминирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в материале. Кроме того, хорватская компания подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.
В июле японские власти также пообещали предоставить Украине четыре машины для разминирования. В МИД Японии отметили, что процесс разминирования важен как для безопасности граждан, так и восстановления инфраструктуры. Перед поставкой сотрудники украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пройдут обучение. Ожидается, что оборудование передадут до конца года.
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