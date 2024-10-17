Посольство России обвинило Швецию в навязывании паранойи гражданам

Антироссийская политика властей Швеции развила у населения страны паранойю — теперь оно везде видит «руку Кремля», заявило посольство России в Стокгольме.

Так диппредставительство прокомментировало статью в газете Svenska dagbladet. В ней говорится о том, что неизвестные проникли в помещение водонапорной в Болльнесе. Изначально местных жителей призвали кипятить воду из-за ее потенциальной опасности. Результаты показали, что с водой все в порядке, но у жителей города, как отметили в издании, «вновь проснулся страх перед русскими».

В посольстве отметили, что издание распространят «ложи и клевету», и предупредили, что за это может последовать уголовная ответственность.

«Благодаря политике правительства паранойя охватила население целой страны, <...> [шведы] превратились в параноиков, во всем усматривающих руку Кремля», — добавили дипломаты. Они призвали уважительно относиться к соседнему государству и назвали «подобное хамство» в адрес России «недопустимым».

В начале июля Стокгольм представил новую стратегию национальной безопасности, в которой назвал Россию наибольшей угрозой.