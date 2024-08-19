В Швеции арестовали подозреваемого в терроризме россиянина

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Шведская служба безопасности в ходе рейда «по поручению иностранного органа» арестовала 41-летнего русскоязычного мужчину, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает телеканал ТV4 со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным миграционной службы Швеции, уже принято решение о депортации мужчины. Но куда именно — не указывается.

«Человек подозревается в совершении террористического преступления в другой стране», — сказал пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Фредрик Хультгрен-Фриберг.

Арестованный — уроженец Ингушетии — несколько лет назад был признан террористом российской ФСБ, уточняет издание.

Согласно материалу, он является членом исламистского движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которое уже несколько лет запрещено в России как террористическая организация. Адвокат мужчины Торбен Сеттерлунд заявил, что его подзащитный отрицает преступление и не хочет давать никаких других комментариев. Ранее мужчина заявил, что его преследовали из-за его религиозной принадлежности.

Запрос на депортацию мужчины из Украины в Россию подвергся критике со стороны нескольких правозащитников, которые сочли, что это представляет опасность для его жизни и что ему грозят пытки.

В июле 2024 года турецкая полиция в Бодруме задержала подозреваемого в подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова. Взрыв внедорожника Toyota произошел рано утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы, пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина.