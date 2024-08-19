В Швеции арестовали подозреваемого в терроризме россиянина
Шведская служба безопасности в ходе рейда «по поручению иностранного органа» арестовала 41-летнего русскоязычного мужчину, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает телеканал ТV4 со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным миграционной службы Швеции, уже принято решение о депортации мужчины. Но куда именно — не указывается.
«Человек подозревается в совершении террористического преступления в другой стране», — сказал пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Фредрик Хультгрен-Фриберг.
Арестованный — уроженец Ингушетии — несколько лет назад был признан террористом российской ФСБ, уточняет издание.
Согласно материалу, он является членом исламистского движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которое уже несколько лет запрещено в России как террористическая организация. Адвокат мужчины Торбен Сеттерлунд заявил, что его подзащитный отрицает преступление и не хочет давать никаких других комментариев. Ранее мужчина заявил, что его преследовали из-за его религиозной принадлежности.
Запрос на депортацию мужчины из Украины в Россию подвергся критике со стороны нескольких правозащитников, которые сочли, что это представляет опасность для его жизни и что ему грозят пытки.
В июле 2024 года турецкая полиция в Бодруме задержала подозреваемого в подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова. Взрыв внедорожника Toyota произошел рано утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы, пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина.
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro
Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»
Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью
Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео
Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов