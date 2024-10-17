В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

В Забайкальском крае перевернулся микроавтобус, в результате пострадали девять человек, сообщает Госавтоинспекция региона.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на 147-м км трассы Могойтуй — Сретенск — Олочи. Водитель фургона Ford Transit не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

«В результате ДТП получили травмы девять пассажиров транспортного средства», — сообщили в ведомстве. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Накануне, 16 октября, на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии столкнулись бетономешалка FAW и легковой автомобиль LADA Granta. В результате происшествия 48-летний водитель LADA и его пассажирки в возрасте 23 и 35 лет погибли из-за полученных травм.