Трое погибли в ДТП с бетономешалкой в Кабардино-Балкарии

В результате столкновения бетономешалки FAW и легковой машины LADA Granta в Кабардино-Балкарии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на трассе «Кавказ» вечером 16 октября. В результате происшествия 48-летний водитель LADA и его пассажирки в возрасте 23 и 35 лет получили несовместимые с жизнью травмы. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, добавили в ведомстве.

Ранее, 11 октября, на трассе в Астраханской области столкнулись бетономешалка и вахтовый автобус. В МВД сообщили, что причиной аварии мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения. В результате ДТП три человека погибли, еще 14 получили травмы.