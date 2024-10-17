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Трое погибли в ДТП с бетономешалкой в Кабардино-Балкарии

В результате столкновения бетономешалки FAW и легковой машины LADA Granta в Кабардино-Балкарии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на трассе «Кавказ» вечером 16 октября. В результате происшествия 48-летний водитель LADA и его пассажирки в возрасте 23 и 35 лет получили несовместимые с жизнью травмы. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, добавили в ведомстве.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее, 11 октября, на трассе в Астраханской области столкнулись бетономешалка и вахтовый автобус. В МВД сообщили, что причиной аварии мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения. В результате ДТП три человека погибли, еще 14 получили травмы.

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Кабардино-Балкария ДТП бетономешалка погибшие
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