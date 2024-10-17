Трое погибли в ДТП с бетономешалкой в Кабардино-Балкарии
В результате столкновения бетономешалки FAW и легковой машины LADA Granta в Кабардино-Балкарии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на трассе «Кавказ» вечером 16 октября. В результате происшествия 48-летний водитель LADA и его пассажирки в возрасте 23 и 35 лет получили несовместимые с жизнью травмы. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, добавили в ведомстве.
Ранее, 11 октября, на трассе в Астраханской области столкнулись бетономешалка и вахтовый автобус. В МВД сообщили, что причиной аварии мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения. В результате ДТП три человека погибли, еще 14 получили травмы.
Владимир Зеленский представил «план победы»
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом
Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя
Apple внезапно представила новый iPad mini
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине
Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного
Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов