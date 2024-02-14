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Путин подписал закон о запрете увольнять родителей-одиночек

Путин подписал закон, запрещающий увольнять родителей-одиночек детей до 16 лет
Фото: IMAGO / Michael Gstettenbauer / ТАСС
Фото: IMAGO / Michael Gstettenbauer / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет. Документ размещен на официальном портале правовой информации и вступит в силу через десять дней после опубликования.

Ранее законодательство запрещало увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 14 лет.

Госдума приняла закон в третьем чтении 25 января. Депутаты подчеркнули, что, согласно Семейному кодексу, родители обязаны обеспечить получение детьми основного образования — обычно те сдают экзамены в 16 лет. Однако связанные с этим трудности «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода единственным, кто воспитывает ребенка. Неделю назад, 7 февраля, закон одобрил и Совет Федерации.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В России почти четверть одиноких матерей с одним ребенком и более трети женщин, самостоятельно воспитывающих двух детей, получают доход менее 15 тыс. руб. из расчета на каждого члена семьи. В многодетных семьях с одной мамой среднедушевой уровень доходов еще ниже; такие данным привела Федерация независимых профсоюзов России осенью 2023 года. Там отметили, что низкий уровень дохода может заставлять женщин мириться с нарушениями трудовых прав и домашним насилием.

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Теги
Владимир Путин Трудовой кодекс законы
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