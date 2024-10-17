КНДР объявила Южную Корею врагом и разорвала сообщение

Конституция КНДР была изменена и теперь определяет Южную Корею как «враждебное государство», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал закрепить статус соседнего государства как главного врага в конце 2023 года.

Пхеньян также полностью разорвал автомобильное и железнодорожное сообщение с Сеулом. «Это неизбежная и законная мера, которая принята в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая ясно определяет Республику Корея как враждебное государство», — говорится в публикации ЦТАК.

Северная и Южная Кореи связаны автомобильными и железными дорогами, которые в прошлом рассматривались как символы сотрудничества двух стран. Северокорейские военные 15 октября подорвали два участка дорог, ведущих в Республику. В Минобороны КНДР добавили, что вскоре границу «превратят в крепость».

Сеул осудил действия Пхеньяна, подчеркнув, что подрыв дорог нарушает межкорейское соглашение. Южнокорейские военные ответили стрельбой к югу от Военной демаркационной линии, которая является осью демилитаризованной зоны, разделяющей две страны, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.