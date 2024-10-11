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Общество ,  
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ДТП с автобусом и бетономешалкой произошло из-за выезда на встречку

Фото: Астраханская полиция / Telegram
Фото: Астраханская полиция / Telegram

Причиной аварии на трассе в Астраханской области, где столкнулись бетономешалка и вахтовый автобус, мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения, сообщило региональное управление МВД России.

По его данным, в результате ДТП три человека погибли, 14 получили травмы. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Инцидент произошел днем 11 октября на автодороге между Астраханью и Волгоградом.

«Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1980 года рождения», — уточнили в управлении полиции.

ДТП с автобусом и бетономешалкой произошло из-за выезда на встречку
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Оба водителя погибли на месте, также скончался один из пассажиров автобуса.

Автоинспекторам предстоит точно установить причину произошедшего.

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Астраханская область ДТП с автобусом бетономешалка причина столкновения
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