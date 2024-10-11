ДТП с автобусом и бетономешалкой произошло из-за выезда на встречку
Причиной аварии на трассе в Астраханской области, где столкнулись бетономешалка и вахтовый автобус, мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения, сообщило региональное управление МВД России.
По его данным, в результате ДТП три человека погибли, 14 получили травмы. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Инцидент произошел днем 11 октября на автодороге между Астраханью и Волгоградом.
«Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1980 года рождения», — уточнили в управлении полиции.
Оба водителя погибли на месте, также скончался один из пассажиров автобуса.
Автоинспекторам предстоит точно установить причину произошедшего.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов