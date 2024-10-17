Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля указом ООН

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН, говорят о его историческом невежестве, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Как сообщила Parisien, французский лидер на закрытом совещании правительства заявил, что Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Макрон имел в виду голосование Генассамблеи ООН 29 ноября 1947 года за раздел Палестины на еврейское и арабское государства.

«Это свидетельствует о незнании истории и отсутствии уважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но, разумеется, не создала его», — сказал Нетаньяху в интервью Le Figaro. Премьер отметил, что всемирная организация не принимала участие в Войне за независимость, зато в ней участвовали люди, «пережившие Холокост и режим Виши».

Макрон сделал заявление после того, как израильские танки разрушили главные ворота и ворвались на базу Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) 13 октября. ВСООНЛ находится на юге Ливана, где с начала октября идет наземная операция Израиля против «Хезболлы». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила вторжение на территорию базы попыткой эвакуировать своих раненых солдат. ООН заявила, что любое преднамеренное нападение на миротворцев является серьезным нарушением международного гуманитарного права.