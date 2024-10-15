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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Во Франции сообщили о ремарке Макрона в адрес Нетаньяху об Израиле

Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент Франции Эмманюэль Макрон на закрытом совещании правительства сказал, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует помнить, что еврейское государство было создано по решению Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщила газета Parisien со ссылкой на участников заседания.

Эта фраза Макрона последовала за вызовом израильского посла в МИД Франции в связи с новыми атаками на позиции миротворцев ООН в Ливане.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен освобождать себя от решений ООН», — приводит издание его слова.

Макрон имел ввиду голосование Генеральной ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года за раздел Палестины на еврейское и арабское государства.

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю
Политика

Танки армии обороны Израиля разрушили главные ворота и ворвались на базу ВСООНЛ утром 13 октября. Она находится в Рамье на юге Ливана, где с начала октября идет наземная операция Израиля против «Хезболлы».

ЦАХАЛ тогда объяснила свое вторжение на территорию миротворцев ООН в Ливане (ВСООНЛ) попыткой эвакуировать раненых солдат Армии обороны Израиля, находящихся под обстрелом.

Ранее, 5 октября, Макрон, выступая в эфире радио France Inter, назвал приоритетной задачей возвращение к политическому урегулированию. Он также призвал прекратить поставлять оружие Израилю для ведения боевых действий в Газе.

По словам Макрона, политика Нетаньяху представляет собой «ошибку, в том числе и для безопасности Израиля».

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Франция Израиль Эмманюэль Макрон Биньямин Нетаньяху ООН
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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