Над Брянской областью сбили три беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников после начала военной операции на Украине. В частности, вечером 14 октября военные сбили 16 дронов над Брянской областью за час.