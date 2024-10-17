Над Брянской областью сбили три беспилотника
Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников после начала военной операции на Украине. В частности, вечером 14 октября военные сбили 16 дронов над Брянской областью за час.
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