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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили три беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

В лесу в Калужской области обнаружили обломки беспилотника
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников после начала военной операции на Украине. В частности, вечером 14 октября военные сбили 16 дронов над Брянской областью за час.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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