Путину рассказали, как идет подготовка к зиме

Президент Владимир Путин на совещании с правительством обсудил подготовку жилищно-коммунальной инфраструктуры к зиме, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в начале встречи попросил главу Минстроя Ирека Файзуллина доложить, как идет эта работа по этому направлению.

Министр рассказал, что в настоящее время к зиме готовы 98,9% многоквартирных домов и 98% социальных объектов. «Отопительный период начат на территории 1686 муниципальных районов в 72 регионах. Тепло запущено во всех муниципалитетах 43 регионов», — добавил он.

«К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», — ответил президент.

В Москве в жилых домах и объектах социальной сферы начали включать отопление 7 октября. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что все городские системы и тепловые сети полностью готовы к началу отопительного сезона. Ночь с 13 на 14 октября стала самой холодной с начала месяца — температура воздуха в столице понизилась до плюс 2,4 градуса, в области столбики термометра опустились ниже нуля.