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В Москве начали включать отопление

Бирюков: в Москве начали включать отопление в жилых домах, больницах и школах
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве в жилых домах и объектах социальной сферы начали включать отопление, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков. Его слова приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы», — рассказал Бирюков.

Собянин рассказал, когда в Москве включат отопление
Общество
Фото:EugeneEdge / Shutterstock

Как уточнили в комплексе городского хозяйства, подачу тепла будут включать поэтапно. Во всем городе отопление включат в течение пяти дней.

В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, больницы, поликлиники и жилые дома. После этого — на торговые и промышленные предприятия.

Ранее о том, что с 7 октября в Москве начнут включать отопление, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что все городские системы и тепловые сети полностью готовы к началу отопительного сезона.

По распоряжению московского правительства, отопление в городе включают, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет меньше 8 градусов тепла.

Дожди и похолодание пришли в Москву только в начале октября. До этого, в сентябре, в столице стояла теплая погода: месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в сентябре средняя температура воздуха в Москве составила плюс 17,1 °С.

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Москва отопление Петр Бирюков жилые дома соцобъекты
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