Глава Североморска подал в отставку на фоне проблем с отоплением
Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку по итогам встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило региональное министерство информационной политики.
«Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с главой ЗАТО г. Североморск. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку», — сказано в сообщении.
В ведомстве также добавили, что губернатор распорядился ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем в сфере управления жильем, которые возникли в городе.
В начале октября Чибис собрал внеплановое совещание по ситуации с началом отопительного сезона в Североморске. Местные власти регистрировали тысячи сообщений от жителей региона в соцсетях о недостаточном или отсутствующем отоплении. Лидером по количеству жалоб о проблемах с отоплением был Североморск.
«При этом ответы администрации ЗАТО носили формальный характер, в них не было попыток объяснить ситуацию, взять ее на контроль. В девяти случаях зафиксировано нарушение срока предоставления ответа. Это беспрецедентный факт, такого количества просрочек не было ни от одного муниципалитета за последние два года», — сказал на совещании в правительстве руководитель Центра управления регионом Мурманской области Артем Марышев.
Чибис, в свою очередь, назвал назвал организацию начала отопительного сезона «абсолютным безобразием».
«То, как отопительный период в этом году запускался в Североморске, включая Сафоново, — это абсолютное безобразие. Это означает, что Североморск с задачей корректного запуска тепла не справился. Очевидно совершенно, что муниципальные власти вели себя халатно», — заявил он, добавив, что «соответствующие выводы будут сделаны».
Жители также жаловались на другие проблемы, в том числе необходимость уборки общественных пространств, ремонт дорог, трудности с дозвоном до регистратур поликлиник и т.д., сообщили в министерстве информационной политики.
Прасов возглавлял Североморск с декабря 2020 года.
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