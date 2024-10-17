Уголовное дело завели после массовой драки иностранцев в Саратове
Следователи завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с участием иностранцев в Саратове, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Дело завели по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.
Как уточнили в полиции, инцидент произошел вечером 15 октября на пересечении улиц Беговой и Большой Садовой. Правоохранители задержали пятерых иностранных граждан. Как уточняет местный портал 164.RU, недалеко от этого места происшествия расположено общежитие, в котором живут в том числе и иностранные студенты.
В начале сентября в поселке Афипский Краснодарского края произошла массовая драка из-за девушки, в результате в отделение полиции доставили 54 человека. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве, никто из участников потасовки не получил серьезных травм.
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