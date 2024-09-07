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Общество ,  
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На Кубани произошла массовая драка из-за девушки

По разным оценкам, в драке участвовали от 40 до 60 человек. Местные власти рассказали, что конфликт произошел из-за девушки. На место прибыли полицейские. Никто из участников драки не попал в больницу
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Северском районе Краснодарского края произошла массовая драка — на место прибыли сотрудники полиции, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по региону.

«В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что уличный конфликт завязался у Дома Культуры, но не уточнили, по какому адресу он расположен.

Как сообщила районная администрация, инцидент произошел в поселке Афипский. «Конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки», — рассказали там. Власти добавили, что никто из участников конфликта не получил серьезных травм. Всех опросят 8 сентября.

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Фото с места преступления

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что в ходе конфликта прозвучали выстрелы. Как сообщает телеграм-канал Mash, участники конфликта перекрыли дорогу, из-за чего образовалась пробка. SHOT пишет, что в драке участвовали 60 человек, Mash сообщил о 40 участниках конфликта.

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