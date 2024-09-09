В Асбесте произошла массовая драка у бара с участием «сына миллионера»

Драка произошла у бара «Матео» в Асбесте, по информации РЕН ТВ и URA.ru, в ней участвовал «сын миллионера» Александр Никулин. Его отец управляет в городе сетью столовых. В драке пострадал полицейский

В клубе «Матео» в Асбесте (Свердловская область) произошла массовая драка с участием «сына миллионера» — ранее судимого Александра Никулина, пишут телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и URA.ru со ссылкой на администрацию заведения.

И телеканал, и издание, а также телеграм-канал Mash Ural называют его «сыном миллионера». По данным последнего и РЕН ТВ, отец 30-летнего Никулина управляет в Асбесте сетью столовых.

Как сообщает Mash Ural, Никулин отдыхал в «Матео» с друзьми. Компания вступила в конфликт с другими посетителями и переместилась с ними на улицу, где началась драка. Очевидцы вызвали на место полицию.

Mash пишет, что в драке пострадал полицейский — у него диагностировали черепно-мозговую травму, а также перелом руки. Травмы, по данным канала, получили еще четыре человека, один из них попал в реанимацию.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Горелых уточнил URA.RU, что участником инцидента был сотрудник территориального ОВД. «Госпитализация представителя МВД не потребовалась, лечение он будет проходить амбулаторно. В момент конфликта полицейский из подразделения Госавтоинспекции находился вне службы и без форменного обмундирования», — сказал собеседник портала.

Как сообщил Горелых, сотрудник МВД отмечал в баре «Матео» день рождения жены. Руководство отдела полиции начало проверку по факту случившегося.

Друзей Никулина задержали, его самого разыскивает полиция, сообщает Mash Ural. По данным канала и URA.ru, он уже был судим был судим: в 2021 году мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы за избиение студента-медика в ночном клубе «Неон». Mash пишет, что Никулин был освобожден условно-досрочно.