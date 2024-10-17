В Ленобласти задержали водителя, отбившегося от полиции с помощью цыган
Полицейские задержали 19-летнего водителя и его односельчан, которые помогли ему отбиться от правоохранителей в ленинградской деревне Верхние Осельки, сообщает главк МВД по Санкт-Петербургу и области.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел 14 октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель скрылся на одной из улиц «в том числе при помощи находящихся там граждан».
«Фонтанка» и 47.RU опубликовали кадры, на которых группа лиц стала оказывать сопротивление инспекторам. Как пишут издания, речь идет о представителях местной цыганской общины. «РБК Петербург» писал, что в конце сентября в деревне Верхние Осельки полицейские провели рейд «в месте компактного проживания цыганской общины».
Скрывшегося мужчину задержали 16 октября — оказалось, что у него не было водительских прав. Кроме того, в отделение доставили троих односельчан от 22 до 41 года, «один из которых является зачинщиком противоправных действий в отношении правоохранителей». На них составили протоколы.
В МВД добавили, что полицейские нашли в поселке десять автомобилей «с признаками изменения номерных агрегатов». Полицейские начали проверку, владельцам машин грозит уголовная ответственность по ст. 326 Уголовного кодекса (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).
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