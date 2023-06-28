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В Ростове полиция приехала на крики поссорившихся из-за невесты цыган

В Ростове-на-Дону полиция приехала на крики поссорившихся из-за невесты цыган
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Полиция Ростова-на-Дону проводит проверку по факту драки на одной из городских улиц, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как рассказал РБК источник в правоохранительных органах, в драке, которая произошла в ночь с 26 на 27 июня, участвовали представители двух цыганских семей, конфликт начался из-за невесты.

«Они больше шумели, чем это была драка. Полицию вызвал кто-то из очевидцев. При опросе участники сообщили, что друг к другу претензий не имеют, пострадавших нет», — сказал РБК собеседник.

Кадры с улицы, где произошел конфликт, опубликовал местный портал 161.ru. На записи слышны крики мужчин, некоторые из них бьют других. В конце видео к месту событий подъезжает автомобиль полиции.

Драка, по данным портала, произошла на улице Социалистической, неподалеку от здания правительства города.

Теги
Ростов-на Дону проверка полиция цыгане новости
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