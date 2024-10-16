Встречу по Украине в формате «Рамштайн» перенесли на ноябрь

Встреча контактной группы по обороне Украины, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, пройдет в ноябре, сообщила пресс-служба Белого дома.

«В ноябре 2024 года президент [США Джо] Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне глав государств», — говорится в публикации. Участники встречи обсудят дополнительную помощь для Украины, отметили в американской администрации.

Встреча в формате «Рамштайн» не состоялась из-за того, что Байден отменил намеченную на 10-12 октября поездку в Германию из-за приближавшегося к США урагана «Милтон». Ранее днем пресс-служба Белого дома сообщила, что поездку перенесли на 17-18 октября. Ожидается, что Байден встретится с лидерами страны, чтобы обсудить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких недель подчеркивал важность встречи в Рамштайне для Украины и хода боевых действий. The Washington Post отмечала, что на ней у президента был бы еще один шанс представить Байдену «план победы», который подразумевает в том числе поставки современного оружия.

Власти России осуждают военную помощь Украине, подчеркивая, что поставки техники не изменят ход боевых действий.