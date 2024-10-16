В Дагестане построят самую высокую мечеть в России
В Дербенте представили проект Духовного центра, в котором будет построена самая высокая мечеть в России — высота ее минаретов составит 88 м, сообщила администрация главы Дагестана.
Духовный центр включает в себя комплекс зданий — мечеть, храм и синагогу, которые будет объединять одно парковое пространство. Строительство профинансирует сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.
Как уточнили в администрации, площадь территории комплекса составит 35 га, из них 2,7 га выделят под застройку мечети. У нее будет 88 куполов диаметром от 6 до 22 м, а высота минаретов составит 88 м — это соразмерно высоте 30-этажного дома. Здание будет самым высоким в Дагестане, подчеркнули там. На территории комплекса также размесят несколько музеев, библиотеку и конференц-залы.
Презентация проекта прошла в историческом парке «Россия — моя история» в Махачкале, на ней присутствовал в том числе глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что Духовный центр — «ядро всего проекта комплексного развития Дербента».
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