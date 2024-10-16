 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дагестане построят самую высокую мечеть в России

В Дагестане построят самую высокую мечеть в России
Video

В Дербенте представили проект Духовного центра, в котором будет построена самая высокая мечеть в России — высота ее минаретов составит 88 м, сообщила администрация главы Дагестана.

Духовный центр включает в себя комплекс зданий — мечеть, храм и синагогу, которые будет объединять одно парковое пространство. Строительство профинансирует сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

Сенатору Керимову присвоили звание «Почетный гражданин Дагестана № 1»
Политика
Сулейман Керимов

Как уточнили в администрации, площадь территории комплекса составит 35 га, из них 2,7 га выделят под застройку мечети. У нее будет 88 куполов диаметром от 6 до 22 м, а высота минаретов составит 88 м — это соразмерно высоте 30-этажного дома. Здание будет самым высоким в Дагестане, подчеркнули там. На территории комплекса также размесят несколько музеев, библиотеку и конференц-залы.

Презентация проекта прошла в историческом парке «Россия — моя история» в Махачкале, на ней присутствовал в том числе глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что Духовный центр — «ядро всего проекта комплексного развития Дербента».

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дагестан Дербент мечеть Сергей Меликов Сулейман Керимов
Сергей Меликов фото

Сергей Меликов

глава Дагестана
12 сентября 1965 года
Материалы по теме
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в Иране
Политика
В Израиле заявили о перехвате иранских ракет над мечетью Аль-Акса
Политика
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
В Ленобласти задержали водителя, отбившегося от полиции с помощью цыганОбщество, 00:16
Nord Stream ответила на заявления страховщиков по вмятине на трубопроводеБизнес, 00:00
Встречу по Украине в формате «Рамштайн» перенесли на ноябрьПолитика, 16 окт, 23:59
Удалось ли ЕС согласовать со странами Залива позицию по УкраинеПолитика, 16 окт, 23:51
Швейцария не применит антироссийские санкции ЕС против своих «дочек»Политика, 16 окт, 23:39
В Калмыкии ввели режим ЧС из-за засухиОбщество, 16 окт, 23:28
В Дагестане построят самую высокую мечеть в РоссииОбщество, 16 окт, 23:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медведев заявил, что всех участников боев «в депутаты точно не надо»Политика, 16 окт, 23:02
В Москве лишили гражданства двух мужчин, не вставших на воинский учетПолитика, 16 окт, 22:47
Подоляк раскрыл суть секретных приложений к «плану победы» ЗеленскогоПолитика, 16 окт, 22:44
AP назвало ключевое условие для принятия Украины в НАТОПолитика, 16 окт, 22:35
Умер народный артист России и Татарстана Ринат ТазетдиновОбщество, 16 окт, 22:32
В Минсельхозе исключили госрегулирование цен на сливочное маслоЭкономика, 16 окт, 22:10
«Бартерная сделка для Запада». ИноСМИ о «плане Зеленского»Политика, 16 окт, 21:58