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Политика ,  
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Сенатору Керимову присвоили звание «Почетный гражданин Дагестана № 1»

Сулейман Керимов
Сулейман Керимов (Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС)

Сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова наградили золотым орденом «Почетный гражданин Дагестана», передает «РИА Дагестан». Это произошло 12 октября на церемонии открытия парка имени поэта Сулеймана Стальского в Махачкале, который отремонтировали при поддержке сенатора, уточняет агентство.

«В завершение церемонии Сулейман Керимов был награжден высшим золотым орденом общественного признания «Почетный гражданин Дагестана» с присвоением звания «Почетный гражданин Дагестана № 1» за его значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и активную благотворительную деятельность», — говорится в публикации.

Глава региона Сергей Меликов отметил, сенатор на протяжении многих лет участвует в благотворительных проектах в республике.

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Состояние Сулеймана Керимова и его семьи составляет около $10,7 млрд. Сенатор занимает 12-е место в рейтинге 125 миллиардеров России по версии Forbes. Он находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября сообщил о попытке заказать на него покушение, обвинив в этом в том числе Керимова.

Меликов 12 октября пообещал, что дагестанский народ поддержит сенатора от республики, если это понадобится. Об этом он сообщил на том же мероприятии, где, по данным «РИА Дагестан», вручил Керимову орден.

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Дагестан награда сенатор Сулейман Керимов
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