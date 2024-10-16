В Москве лишили гражданства двух мужчин, не вставших на воинский учет
В Москве двух мужчин, которые не встали на воинский учет в положенный срок, лишили приобретенного российского гражданства, сообщает пресс-служба МВД.
Полицейские вместе с военным комиссариатом столицы нашли двух мужчин, которые не встали на воинский учет в течение двух недель, как это положено по закону.
«В отношении указанных лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации», — говорится в публикации. У них забрали российские паспорта и признали их недействительными.
В начале августа президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. МВД обязали передавать сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта.
Власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Исполнителями атаки были четыре гражданина Таджикистана, они находятся под арестом.
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