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Политика ,  
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В Москве лишили гражданства двух мужчин, не вставших на воинский учет

Сотрудники Росгвардии Новосибирской области и 481 военного следственного отдела Следственного комитета РФ проверяют документы воинского учета у работника одного из торговых центров в Новосибирске
Сотрудники Росгвардии Новосибирской области и 481 военного следственного отдела Следственного комитета РФ проверяют документы воинского учета у работника одного из торговых центров в Новосибирске (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Москве двух мужчин, которые не встали на воинский учет в положенный срок, лишили приобретенного российского гражданства, сообщает пресс-служба МВД.

Полицейские вместе с военным комиссариатом столицы нашли двух мужчин, которые не встали на воинский учет в течение двух недель, как это положено по закону.

«В отношении указанных лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации», — говорится в публикации. У них забрали российские паспорта и признали их недействительными.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. МВД обязали передавать сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта.

Власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Исполнителями атаки были четыре гражданина Таджикистана, они находятся под арестом.

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воинский учет лишение гражданства МВД Москва
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