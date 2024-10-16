ТАСС узнал, когда убитый в Подмосковье вернулся из зоны военной операции
Застреленный в Московской области участник военной операции вернулся из зоны боевых действий неделю назад, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Погибший был заместителем начальника одной из воинских частей, отметил собеседник агентства.
Убийство произошло утром 16 октября в городском округе Солнечногорск в Подмосковье.
По информации следствия, в деревне Меленки находившийся в автомобиле неизвестный выстрелил не менее трех раз в боковое окно водителя другой машины. Ее водитель погиб на месте.
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что жертвой нападения стал 44-летний участник боевых действий на Украине Никита Кленков.
Управление СК в Московской области завело уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство из корыстных побуждений, а также по ч. 1 ст. 222 — незаконное приобретение, передача и хранение оружия.
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