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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал, когда убитый в Подмосковье вернулся из зоны военной операции

Убитый в Подмосковье участник военной операции вернулся домой неделю назад
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Застреленный в Московской области участник военной операции вернулся из зоны боевых действий неделю назад, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибший был заместителем начальника одной из воинских частей, отметил собеседник агентства.

Кадры из Подмосковья с места убийства участника военной операции
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Убийство произошло утром 16 октября в городском округе Солнечногорск в Подмосковье.

По информации следствия, в деревне Меленки находившийся в автомобиле неизвестный выстрелил не менее трех раз в боковое окно водителя другой машины. Ее водитель погиб на месте.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что жертвой нападения стал 44-летний участник боевых действий на Украине Никита Кленков.

Управление СК в Московской области завело уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство из корыстных побуждений, а также по ч. 1 ст. 222 — незаконное приобретение, передача и хранение оружия.

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Военная операция на Украине Московская область убийство
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