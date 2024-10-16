Кадры из Подмосковья с места убийства участника военной операции
В Московской области расстреляли участника военной операции на Украине. Убийство произошло в Солнечногорском районе Подмосковья. Убитый — 44-летний участник боевых действий Никита Кленков.
Он неделю назад вернулся домой и был замначальника одной из военных частей. Подозреваемый выстрелил несколько раз в боковое стекло машины, в результате пострадавший скончался.
На кадрах, снятых в деревне Меленки, виден автомобиль, который врезался в забор. Рядом лежит магазин от пистолета. На месте видно работающих следователей.
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Почти половина россиян ожидают снижение благосостояния
Депутат Госдумы прокомментировал обвинения в покушении на Рамзана Кадырова
Татьяна Ким заявила, что Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший склад
Apple внезапно представила новый iPad mini
Дональд Трамп представил свою экономическую программу
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов