Кадры из Подмосковья с места убийства участника военной операции

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В Московской области расстреляли участника военной операции на Украине. Убийство произошло в Солнечногорском районе Подмосковья. Убитый — 44-летний участник боевых действий Никита Кленков.

Он неделю назад вернулся домой и был замначальника одной из военных частей. Подозреваемый выстрелил несколько раз в боковое стекло машины, в результате пострадавший скончался.

На кадрах, снятых в деревне Меленки, виден автомобиль, который врезался в забор. Рядом лежит магазин от пистолета. На месте видно работающих следователей.