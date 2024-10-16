Медведев ответил на призывы называть новые регионы историческими

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Новые регионы можно называть как угодно, главное, что «они наши», заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.

Видеозапись встречи опубликована на сайте партии.

Медведев говорил о важности вовлечения региональных исполкомов партии в сбор гуманитарной помощи и обеспечение ее доставки «в Донбасс и Новороссию».

«В новые территории нашей страны или, как их теперь многие стараются называть, — в исторические территории», — уточнил Медведев. Москва тоже считается исторической территорией, добавил глава ЕР.

«Поэтому называйте как угодно, главное, что это наши территории», — подчеркнул председатель «Единой России».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от термина «новые регионы» относительно Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Они изначально были российскими, заявил Аксенов. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала идею главы Крыма заменить термин «новые регионы» России на «исторические».