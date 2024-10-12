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Военная операция на Украине ,  
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Захарова поддержала идею Аксенова отказаться от термина «новые регионы»

Сюжет
Военная операция на Украине

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала идею главы Крыма Сергея Аксенова заменить термин «новые регионы» России на «исторические».

Эту инициативу Аксенов выдвинул накануне в ходе конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России». По его словам, Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР, ДНР), а также Херсонскую и Запорожскую области следует перестать называть новыми регионами, поскольку они изначально были российскими.

«Именно», — написала Захарова в своем телеграм-канале, поддержав предложение главы Крыма.

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Сергей Аксенов

Законы о ратификации договоров о вступлении регионов в состав России Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.

По итогам референдума 23–27 сентября того же года по вопросу вхождения в состав России в ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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