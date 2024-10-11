 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Крыма призвал отказаться от термина «новые регионы»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР, ДНР), а также Херсонскую и Запорожскую области следует перестать называть новыми регионами, поскольку они изначально были российскими, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«[Это] исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторически российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — сказал он на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» (цитата по «РИА Новости»).

Хуснуллин рассказал о проекте железной дороги в Крым через новые регионы
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Законы о ратификации договоров о вступлении регионов в состав России Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.

По итогам референдума 23–27 сентября того же года по вопросу вхождения в состав России в ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Крым ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область Сергей Аксенов
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
Материалы по теме
Хуснуллин рассказал о проекте железной дороги в Крым через новые регионы
Бизнес
Путин потребовал грамотно распоряжаться деньгами на новые регионы
Политика
В Кремле раскрыли планы Путина в годовщину присоединения новых регионов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Минобразования Украины поддержало запрет общения на русском на переменахПолитика, 17:10
Региональный материнский капитал: как получить и на что потратитьНедвижимость, 17:07
Топ самых ожидаемых эирдропов до конца 2024 года. Список проектовКрипто, 17:05
На Эвересте нашли остатки пропавшего 100 лет назад Сэнди ИрвинаОбщество, 17:05
Автобус и бетономешалка столкнулись в Астраханской области, трое погиблиОбщество, 17:05
7 фактов про обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7. Удивится даже VWАвто, 17:03
Польский генерал заявил о плане ударить по Петербургу при атаке на ЛитвуПолитика, 17:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цифровые активы захватывают рынок: зачем ЦФА инвесторам и эмитентамИнвестиции, 16:51
Стоимость активов крупнейшей в мире инвесткомпании достигла $11,5 трлнИнвестиции, 16:51
Супруга Василия Ливанова сообщила, что актер в сознанииОбщество, 16:47
В мэрии рассказали о расходах на лекарства и коммуналку в бюджете МосквыГород, 16:46
Турция установила пошлины на импорт стали из России, КНР, Индии и ЯпонииЭкономика, 16:43
Кадры задержания троих членов банды БасаеваПолитика, 16:30
«Маяк»: От Марка Эйдельштейна в Америке до Юры Борисова в ЯкутииСтиль, 16:23