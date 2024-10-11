Глава Крыма призвал отказаться от термина «новые регионы»

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР, ДНР), а также Херсонскую и Запорожскую области следует перестать называть новыми регионами, поскольку они изначально были российскими, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«[Это] исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторически российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — сказал он на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» (цитата по «РИА Новости»).

Законы о ратификации договоров о вступлении регионов в состав России Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.

По итогам референдума 23–27 сентября того же года по вопросу вхождения в состав России в ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.