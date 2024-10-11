Глава Крыма призвал отказаться от термина «новые регионы»
Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР, ДНР), а также Херсонскую и Запорожскую области следует перестать называть новыми регионами, поскольку они изначально были российскими, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«[Это] исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторически российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — сказал он на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» (цитата по «РИА Новости»).
Законы о ратификации договоров о вступлении регионов в состав России Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.
По итогам референдума 23–27 сентября того же года по вопросу вхождения в состав России в ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов