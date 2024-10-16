Выживший в Охотском море рассказал о пролетавших над ним вертолетах

Николай Пичугин (Фото: Правительство Магаданской области / VK)

Над лодкой Николая Пичугина, выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море, дважды пролетали вертолеты, рассказал мужчина корреспонденту «Рен ТВ» в больнице.

По словам Пичугина, первый раз вертолет пролетел над ним на третий день после того, как его лодку отнесло в море из-за шторма.

«Вертолет пролетал метрах в 50 через дня три после начала дрейфа, другой пролетал. Толку-то!» — поделился он.

Николай добавил, что с собой у него и двух его родственников, которые также находились в лодке, были ракетницы — три красных и четыре белых, — но это не помогло.

Сейчас Пичугин уже идет на поправку и его состояние не вызывает опасений, сообщили ранее в Минздраве. За время двухмесячного дрейфа в Охотском море мужчина похудел на 50 кг.

Пичугина, его брата Сергея и 15-летнего племянника Илью отнесло в море в начале августа. Родственники отправились на лодке к Шантарским островам, но попали в шторм и сбились с курса. Запасов еды у них было только на две недели. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер подросток, а через десять дней после него — Сергей. Выжить удалось только Николаю, он смог продержаться 67 дней.