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Выживший в Охотском море рассказал о пролетавших над ним вертолетах

Николай&nbsp;Пичугин
Николай Пичугин (Фото: Правительство Магаданской области / VK)

Над лодкой Николая Пичугина, выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море, дважды пролетали вертолеты, рассказал мужчина корреспонденту «Рен ТВ» в больнице.

По словам Пичугина, первый раз вертолет пролетел над ним на третий день после того, как его лодку отнесло в море из-за шторма.

«Вертолет пролетал метрах в 50 через дня три после начала дрейфа, другой пролетал. Толку-то!» — поделился он.

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Фото:Дальневосточная транспортная прокуратура

Николай добавил, что с собой у него и двух его родственников, которые также находились в лодке, были ракетницы — три красных и четыре белых, — но это не помогло.

Сейчас Пичугин уже идет на поправку и его состояние не вызывает опасений, сообщили ранее в Минздраве. За время двухмесячного дрейфа в Охотском море мужчина похудел на 50 кг.

Пичугина, его брата Сергея и 15-летнего племянника Илью отнесло в море в начале августа. Родственники отправились на лодке к Шантарским островам, но попали в шторм и сбились с курса. Запасов еды у них было только на две недели. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер подросток, а через десять дней после него — Сергей. Выжить удалось только Николаю, он смог продержаться 67 дней.

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Теги
Охотское море дрейф выживший лодка вертолеты
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