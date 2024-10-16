Собянин заявил об отсутствии планов строить дорожки для электросамокатов

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Власти Москвы не планируют создавать в центре города отдельные дорожки для электросамокатов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

Собянин отметил, что в центре Москвы узкие улицы.

«Для того чтобы дать возможность построить здесь велосипедную трассу, нужно как минимум 70 см в одну сторону, 70 в другую. То есть мы должны забрать половину дороги. Если еще потом [под] самокат отобрать, то извините, нам ходить просто негде будет», — сказал мэр.

Он уточнил, что власти не будут «перекраивать» центр Москвы с его историческими улочками «под желания самокатчиков».

А если потом выделить пространство под дорожки для самокатов, то «извините, нам ходить просто негде будет», высказался мэр города.

Собянин напомнил водителям самокатов, что им следует соблюдать ПДД и аккуратно ездить. Он объяснил, что власти создают новую систему регулирования, вводят новые штрафы, а также работают с сервисами, которые предоставляют самокаты в прокат.

В 2024 году операторы кикшеринга Whoosh и «Юрент» решили повысить штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами. Весной стало известно, что в законопроект о штрафах для водителей электросамокатов до 30 тыс. руб. добавят наказание за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free

В июне 2024 года с начала сезона использования арендных самокатов в Москве выявили в 135 раз больше нарушителей, чем в прошлом году за тот же период.