 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Правила для самокатов ,  
0 

Собянин заявил об отсутствии планов строить дорожки для электросамокатов

Сюжет
Правила для самокатов
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Власти Москвы не планируют создавать в центре города отдельные дорожки для электросамокатов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

Собянин отметил, что в центре Москвы узкие улицы.

«Для того чтобы дать возможность построить здесь велосипедную трассу, нужно как минимум 70 см в одну сторону, 70 в другую. То есть мы должны забрать половину дороги. Если еще потом [под] самокат отобрать, то извините, нам ходить просто негде будет», — сказал мэр.

Он уточнил, что власти не будут «перекраивать» центр Москвы с его историческими улочками «под желания самокатчиков».

А если потом выделить пространство под дорожки для самокатов, то «извините, нам ходить просто негде будет», высказался мэр города.

Собянин напомнил водителям самокатов, что им следует соблюдать ПДД и аккуратно ездить. Он объяснил, что власти создают новую систему регулирования, вводят новые штрафы, а также работают с сервисами, которые предоставляют самокаты в прокат.

В Москве из-за снегопада отключили прокат электросамокатов
Общество
Фото:Пелагия Тихонова / РИА Новости

В 2024 году операторы кикшеринга Whoosh и «Юрент» решили повысить штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами. Весной стало известно, что в законопроект о штрафах для водителей электросамокатов до 30 тыс. руб. добавят наказание за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free

В июне 2024 года с начала сезона использования арендных самокатов в Москве выявили в 135 раз больше нарушителей, чем в прошлом году за тот же период.

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Почти половина россиян ожидают снижение благосостояния

Депутат Госдумы прокомментировал обвинения в покушении на Рамзана Кадырова

Татьяна Ким заявила, что Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший склад

Apple внезапно представила новый iPad mini

Дональд Трамп представил свою экономическую программу

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
электросамокат Москва Сергей Собянин мэрия Москвы
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
В Москве из-за снегопада отключили прокат электросамокатов
Общество
В МЧС посоветовали не заряжать электросамокаты в квартире
Общество
Минтранс предложил ввести регистрацию всех электросамокатов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 17:28
ТАСС узнал, когда убитый в Подмосковье вернулся из зоны военной операцииОбщество, 18:09
Стали известны все участницы главного женского теннисного турнира сезонаСпорт, 18:08
Экс-главу управления стройкомпании Минобороны обвинили во взяточничествеПолитика, 18:06
Курс биткоина превысил $68 тыс. впервые с лета. Каковы дальнейшие целиКрипто, 18:04
Черчесов заплатит почти ₽150 тыс. штрафа за шутку про казахский языкСпорт, 17:56
В Крыму львы загрызли управляющую парка «Тайган»Общество, 17:52
Володин назвал самую частую жалобу россиян на сферу ЖКХОбщество, 17:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Медведев ответил на призывы называть новые регионы историческимиПолитика, 17:48
Что будет способствовать развитию рынка гражданских беспилотниковНациональные проекты, 17:47
Прокурор заявил, что генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкамОбщество, 17:47
Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса. ВидеоОбщество, 17:42
В МВД рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в TelegramОбщество, 17:41
Генеративный BI в «Навигаторе»: искусственный интеллект для бизнесаРБК и СберАналитика, 17:40
США заявили, что КНР «положила палец на чашу весов» конфликта на УкраинеПолитика, 17:34