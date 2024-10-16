На спасший дрейфовавшего туриста траулер «Ангел» пришли прокуроры
На рыболовецком траулере «Ангел», который доставил в порт Магадана дрейфовавшего более двух месяцев туриста, начались следственные действия, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Сотрудники прокуратуры во главе с магаданским транспортным прокурором Виталием Друпповым приехали в порт.
«Территория порта закрыта: на судне «Ангел» работают следователи. Опрашивают персонал», — цитирует представителя порта агентство «РИА Новости».
Как ранее сообщала прокуратура, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток, сын одного из них, поплыли на катамаране от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области.
Они плыли на лодке катамаранного типа «Байкат 470». После отплытия связь с ними пропала. Как рассказал выживший Николай Пичугин, они попали в шторм и сбились с курса.
Поисково-спасательные работы проводились более двух месяцев. 14 октября около 22:00 проходящее мимо рыболовное судно заметило катамаран и подобрало Пичугина. Его спутники умерли в пути, их тела находились в катамаране.
Дальневосточная транспортная прокуратура завела дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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