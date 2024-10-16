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Военная операция на Украине ,  
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Фицо предсказал скорое прекращение конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине уже скоро закончится
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Т-80 БВМ&nbsp;стреляет по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Танк Т-80 БВМ стреляет по позициям ВСУ на Авдеевском направлении (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Конфликт на Украине закончится в ближайшее время, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова приводит портал HN Online.

«Вероятность завершения войны на Украине в короткие сроки очень высока. Я ожидаю, что завтра можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО», — отметил Фицо. Он добавил, что, по его мнению, это приглашение не было «бесплатным».

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Политика
Роберт Фицо

В июне президент России Владимир Путин назвал среди условий для мирных переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. В Киеве назвали эти предложения ультиматумом.

В начале октября Фицо отметил, что, пока он является премьер-министром Словакии, не даст согласия на членство Украины в НАТО. Присоединение Украины к альянсу было бы основанием для третьей мировой войны, убежден премьер.

Против принятия Украины в НАТО до завершения конфликта выступили также Германия и США из-за пятой статьи Североатлантического договора, которая гласит: нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов блока.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде свой «план победы», включающий приглашение страны в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии украинской экономики. По оценке украинского лидера, это позволит защитить позиции Киева.

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Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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