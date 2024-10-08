Лавров призвал Европу прислушаться к словам Фицо о ракетах для Украины
Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал прислушаться к словам словацкого премьера Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю может изменить дискуссию о поставках дальнобойных ракет Украине.
«Он умный, порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
По словам Фицо, в Европе сложилась «порочная мода» разжигать войну и, вместо того чтобы прекратить «бряцать оружием», на это переводят немалые деньги. «Некоторые депутаты Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности [для Украины]. <...> Возможно, одна такая ракета могла бы разрушить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем на самом деле говорят», — подчеркнул Фицо.
Российская сторона требует прекратить военное снабжение ВСУ и связывает поставки западного оружия с вмешательством в конфликт.
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