Лавров призвал Европу прислушаться к словам Фицо о ракетах для Украины

Роберт Фицо (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал прислушаться к словам словацкого премьера Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю может изменить дискуссию о поставках дальнобойных ракет Украине.

«Он умный, порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По словам Фицо, в Европе сложилась «порочная мода» разжигать войну и, вместо того чтобы прекратить «бряцать оружием», на это переводят немалые деньги. «Некоторые депутаты Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности [для Украины]. <...> Возможно, одна такая ракета могла бы разрушить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем на самом деле говорят», — подчеркнул Фицо.

Российская сторона требует прекратить военное снабжение ВСУ и связывает поставки западного оружия с вмешательством в конфликт.