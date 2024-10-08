 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров призвал Европу прислушаться к словам Фицо о ракетах для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал прислушаться к словам словацкого премьера Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю может изменить дискуссию о поставках дальнобойных ракет Украине.

«Он умный, порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Фицо увидел в ракетном ударе по Бельгии способ изменить политику Европы
Политика
Роберт Фицо

По словам Фицо, в Европе сложилась «порочная мода» разжигать войну и, вместо того чтобы прекратить «бряцать оружием», на это переводят немалые деньги. «Некоторые депутаты Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности [для Украины]. <...> Возможно, одна такая ракета могла бы разрушить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем на самом деле говорят», — подчеркнул Фицо.

Российская сторона требует прекратить военное снабжение ВСУ и связывает поставки западного оружия с вмешательством в конфликт.

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сергей Лавров Роберт Фицо Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Фицо увидел в ракетном ударе по Бельгии способ изменить политику Европы
Политика
Фицо исключил согласие Словакии на вступление Украины в НАТО
Политика
Лавров рассказал об ответе на разрешение Киеву бить вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 17:58
Суд в Москве арестовал представлявшего интересы Алаудинова адвокатаОбщество, 23:21
Дуров анонсировал новые функции в TelegramТехнологии и медиа, 23:12
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки из зарубежных сетейТехнологии и медиа, 23:08
При восхождении на Казбек в Грузии погибли двое альпинистов из РоссииОбщество, 23:05
Журналист рассказал, как Байден назвал Путина «воплощением зла»Политика, 22:30
При ударе Израиля по Дамаску погибли семь человекПолитика, 22:26
Лавров призвал Европу прислушаться к словам Фицо о ракетах для УкраиныПолитика, 22:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Близкие МотоТани заявили о выводе экспертов о виновности другого байкераОбщество, 21:55
В работе Московской электронной школы произошел масштабный сбойТехнологии и медиа, 21:43
Израиль ударил по Дамаску недалеко от посольства ИранаПолитика, 21:37
Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга на турнире WTAСпорт, 21:28
Во Внуково дважды за два часа ограничили полетыОбщество, 21:26
В США поспорили, достигнет ли ураган «Милтон» несуществующей категорииОбщество, 21:14
Гладков сообщил о раненной при обстреле ШебекиноПолитика, 21:11