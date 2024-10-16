Главе управления цифровой трансформации ФСИН продлили арест на месяц

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Замоскворецкий районный суд Москвы продлил до 19 ноября арест начальника управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексея Тимченко, сообщает пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей <...> на один месяц», — рассказали представители московских судов.

Тимченко арестовали 21 августа. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС и «РИА Новости», размер взятки составил 2 млн руб. и получил он ее в рамках «закупок программного обеспечения и аппаратного оборудования».

Управление ФСИН, которое возглавлял Тимченко, было создано в 2022 году.