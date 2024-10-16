Главе управления цифровой трансформации ФСИН продлили арест на месяц
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил до 19 ноября арест начальника управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексея Тимченко, сообщает пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей <...> на один месяц», — рассказали представители московских судов.
Тимченко арестовали 21 августа. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС и «РИА Новости», размер взятки составил 2 млн руб. и получил он ее в рамках «закупок программного обеспечения и аппаратного оборудования».
Управление ФСИН, которое возглавлял Тимченко, было создано в 2022 году.
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