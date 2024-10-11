Суд арестовал счета экс-мэра Сочи Копайгородского

Алексей Копайгородский (Фото: moscowcourts / Telegram)

У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали счета, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд наложил арест на денежные средства, принадлежащие экс-главе муниципального образования города-курорта Сочи Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Суд запретил ему распоряжаться денежными средствами на счетах.

Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года по май 2024 года. Он уволился по своему желанию, а в сентябре стало известно, что экс-глава города отправился в зону спецоперации.

Его арестовали в сентябре по делу о присвоении и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере. Он будет находиться под стражей до 18 ноября 2024 года.

Копайгородского подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Летом по тому же делу задержали советника мэра Родиона Пищура. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб.

Ранее, 3 октября, суд арестовал имущество родственников Копайгородского и лиц, аффилированных с ним. Позднее арест наложили также на задекларированное имущество бывшего мэра и его жены Янины Копайгородской.

Он не признает свою вину и просит вернуть его в зону проведения специальной военной операции. Спустя два дня после решения суда об аресте он подал апелляционную жалобу.