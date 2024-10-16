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В ВТБ спрогнозировали рост вкладов россиян до ₽56 трлн к концу года

ВТБ: сбережения россиян в банках могут превысить 56 трлн руб. к концу года
ВТБ RU000A0JV3Q3 ₽1 036,81 -1,2% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбережения россиян в банках могут достичь по итогам 2024 года 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%, заявил зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

«В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента. Для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%», — сказал Горшков (цитата по ТАСС).

По оценкам банка, наибольшую долю в сбережениях россиян занимают рубли. Их общий объем в конце года превысит 52,6 трлн руб.

Однако в то же время специалисты прогнозируют снижение объемов рынка розничного кредитования в четвертом квартале 2024 года. Они снизятся на 36% к аналогичному периоду 2023 года, отметил Горшков. При этом самое заметное снижение будет у ипотеки — выдачи по ней на рынке упадут в два раза, составив 1,2 трлн руб.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Также 16 октября Горшков сообщил, что в 2024 году средний чек одного вклада среди клиентов ВТБ достиг рекордной суммы за последние три года — 531 тыс. руб. По его словам, вкладчики стараются аккумулировать на депозитах все накопленные или свободные средства, чтобы максимизировать свою доходность.

Согласно исследованию платформы личных финансов «Финуслуги», лидером рейтинга российских регионов по среднему объему средств на вкладах стала Москва. Средний размер накоплений жителей столицы на всех вкладах, размещенных на «Финуслугах», составил 2,29 млн руб.

Ранее, в июне, Банк России повысил прогноз по прибыли банковского сектора в 2024 году до рекордных 3,6 трлн руб. Показатель прибыли первого квартала вырос по сравнению с результатами четвертого квартала 2023 года на 63%.

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